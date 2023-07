Mitfahrerin starb bei Motorradunfall im Salzburger Pongau

Bei Überholvorgang am Radstädter Tauern gegen Leitschiene geprallt

Im Salzburger Pongau ist am Mittwochnachmittag eine 52-jährige Frau aus Tschechien bei einem Motorradunfall ums Leben gekommen. Sie gehörte eine Gruppe von Landsleuten an, die mit insgesamt drei Motorrädern eine Ausfahrt unternommen hatten. Bei der Fahrt von Obertauern Richtung Radstadt wollte einer aus der Gruppe in einer Linkskurve überholen und verlor dabei die Kontrolle über sein Fahrzeug. Dieses prallte daraufhin gegen die Leitschiene, so die Polizei am Donnerstag.

Der 58-jährige Lenker und seine am Sozius mitfahrende Lebensgefährtin wurden vom Motorrad geschleudert. Dabei erlitt die 52-Jährige so schwere Verletzungen, dass sie noch am Unfallort starb. Der Lenker dürfte sich schwere Kopfverletzungen zugezogen haben. Er wurde mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus Schwarzach geflogen. Die B99 war nach dem Unfall eineinhalb Stunden komplett gesperrt.