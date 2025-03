Obertauern feiert Beatles-Filmdreh vor 60 Jahren

Es war am 13. März 1965 als die Beatles am Flughafen in Maxglan/Salzburg landeten. 5000 – vor allem weibliche Fans – kreischten. Die Pilzköpfe werden noch immer gefeiert.

Szbg. 60 Jahre ist es her, dass John Lennon, Paul McCartney, George Harrison und Ringo Starr Obertauern (Pongau/Lungau) in Kreischalarm versetzt haben. Die Beatles drehten im Skiort Szenen für ihren Film „Help!“ Das wird alle Jahre wieder gefeiert – heuer aber mit einem Sonderprogramm. Fotos vom Filmdreh sind seit Donnerstag beim Tourismusverband Obertauern in einer Ausstellung zu sehen. „Wir haben zahlreiche Konzerte in Obertauern, Indoor und Outdoor, mit dem Highlight am 28. März: Monika Ballwein und die Salzburger Philharmonie mit Elisabeth Fuchs, die hier Beatles spielen werden", sagt Tourismusdirektor Mario Siedler.