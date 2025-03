Reisepässe teurer: Ansturm auf Passamt im Schloss Mirabell

Im Schnitt 140 Reisepässe täglich werden in der Stadt Salzburg ausgestellt. Wer ohne Termin kommt, muss mit Wartezeiten von bis zu drei Stunden im Passamt im Schloss Mirabell rechnen.

Szbg. Mit 1. April sollen die Gebühren für Personalausweise oder Pässe deutlich steigen. Den Passämtern fehlte dazu am 31. März aber noch eine offizielle Mitteilung des zuständigen Innenministeriums. Die Gebührenerhöhung - laut Gerüchten um die 30 Euro - steht schon länger im Raum, deswegen ließen sich seit Jahresbeginn allein in der Stadt Salzburg im Schnitt 140 Menschen täglich ihre Reisedokumente erneuern.

© Getty ×

Die Preise für Expresspässe könnten sogar mehr als 30 Euro zulegen. „Viele Bürger, deren Pässe entweder schon knapp vor dem Ablaufen sind oder in ein bis drei Jahren auslaufen, stürmen uns, um sich noch schnell einen Pass zum bisherigen, günstigeren Preis ausstellen zu lassen", heißt es aus dem Passamt der Stadt Salzburg. Alleine in Salzburg Stadt laufen heuer 30.000 Pässe aus. Um eine reibungslose Beantragung zu gewährleisten, ist eine Terminvereinbarung dringend empfohlen. Kunden mit einem gebuchten Termin profitieren von kurzen Wartezeiten und einer raschen Bearbeitung ihres Antrags noch am selben Tag.