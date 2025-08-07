Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Österreichs Wirtschaft
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
  4. Salzburg
Stau in beide Richtungen auf der A8 zwischen München und Salzburg
© dpa

Bayern denkt um

Salzburg begrüßt mögliche Abfahrtssperren auf A8

07.08.25, 10:17 | Aktualisiert: 07.08.25, 11:43
Teilen

Schilder "Bei Stau auf der Autobahn bleiben" sollen kommen. 

Szbg. Deutschland hat jetzt grünes Licht für Abfahrtssperren und Durchfahrverbote für Gemeinden entlang der Autobahn A8 zwischen München in Bayern und Salzburg gegeben. Der Salzburger Verkehrsreferent Stefan Schnöll (ÖVP) freut sich über das Umdenken der Bayern. 

Verkehrsreferent Schnöll sagt dazu auf orf.at: „Bis dato haben wir aus Deutschland ganz andere Signale bekommen. Da war man nicht bereit, zulasten des Autofahrers, die Umgebung, die Gemeinden und die Bevölkerung zu schützen. Wir in Salzburg haben ja auch immer wieder Probleme, wenn es dann um die Kontrollen dieser Sperren geht. Aber ich finde es grundsätzlich positiv, wenn man jetzt zu der Erkenntnis kommt, dass der Verkehr auf den höherrangigen Straßen abzuwickeln ist.“ 

Die Deutsche Autobahn GmbH kündigte bereits an, weiße Hinweisschilder mit der Aufschrift „Bei Stau auf der Autobahn bleiben“ aufzustellen. Das Landratsamt Rosenheim muss nun erklären, wo Durchfahrtsverbote beginnen, wie weit sie reichen und wo Hinweisschilder hinkommen sollen.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden