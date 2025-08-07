Salzburg begrüßt mögliche Abfahrtssperren auf A8

Schilder "Bei Stau auf der Autobahn bleiben" sollen kommen.

Szbg. Deutschland hat jetzt grünes Licht für Abfahrtssperren und Durchfahrverbote für Gemeinden entlang der Autobahn A8 zwischen München in Bayern und Salzburg gegeben. Der Salzburger Verkehrsreferent Stefan Schnöll (ÖVP) freut sich über das Umdenken der Bayern.

Verkehrsreferent Schnöll sagt dazu auf orf.at: „Bis dato haben wir aus Deutschland ganz andere Signale bekommen. Da war man nicht bereit, zulasten des Autofahrers, die Umgebung, die Gemeinden und die Bevölkerung zu schützen. Wir in Salzburg haben ja auch immer wieder Probleme, wenn es dann um die Kontrollen dieser Sperren geht. Aber ich finde es grundsätzlich positiv, wenn man jetzt zu der Erkenntnis kommt, dass der Verkehr auf den höherrangigen Straßen abzuwickeln ist.“

Die Deutsche Autobahn GmbH kündigte bereits an, weiße Hinweisschilder mit der Aufschrift „Bei Stau auf der Autobahn bleiben“ aufzustellen. Das Landratsamt Rosenheim muss nun erklären, wo Durchfahrtsverbote beginnen, wie weit sie reichen und wo Hinweisschilder hinkommen sollen.