Sensation! Seltenes Albino-Eichhörnchen in Salzburg entdeckt

Wildtierfotograf Manfred Hesch "jagte" wochenlang das weiße Eichhörnchen in Salzburg - und begeistert mit seinen Fotos jetzt ganz Österreich.

Es wäre eine wahre Attraktivität und sicher ein Magnet für Tierliebhaber aus ganz Österreich: In Salzburg lebt ein seltenes Albino-Eichhörnchen. Laut Experten kommt es nur einmal unter 100.000 Tieren vor. Doch der mehrfach ausgezeichnete Wildtierfotograf Manfred Hesch, der die tierische Rarität vor seine Linse bekam, verrät nicht genau, wo er es fotografiert hat - zum Schutz für das süße Eichhörnchen, das wohl einen Ansturm auslösen würde.

© Manfred Hesch

© Manfred Hesch

Fünf Wochen auf der Lauer

Normalerweise fotografiert Hesch aus Hof (Flachgau) größere Artgenossen wie Füchse, Hirsche oder Wildadler auf der ganzen Welt. Doch als seine Frau das Albino-Eichhörnchen bei einem Spaziergang erblickte, legte er sich in Salzburg mit seiner Profi-Linse auf die Lauer. "Fünf Wochen lang habe ich keinen Erfolg gehabt. Erst der Schnee hat mir ein bisschen geholfen", erzählt er oe24. Denn Spuren im Schnee von der Nahrungsaufnahme führten ihn schlussendlich zum Objekt der Begierde.

© Manfred Hesch

"Ein wunderschönes Gefühl, weil es so selten ist"

Drei Tage lang zeigte sich das Albino immer wieder und so entstand eine bezaubernde Fotoserie im winterlichen Salzburg - pünktlich zum Winter-Start und der Weihnachtszeit. „Es ist ein wunderschönes Gefühl, weil es so selten ist. Das sind die netten Überraschungen in der Natur, wenn man unterwegs ist“, freut sich Hesch.

Wer mehr über seine Arbeit erfahren möchte, der hat am 29. Jänner in Hof bei Salzburg die Gelegenheit, Hesch live zu erleben. Er hält einen Multimediavortrag zum Thema "Abenteuer Wildtier-Fotografie" - alle Infos dazu finden sich auch auf seiner Homepage https://www.mh-wildlifephoto.at/ oder Facebook-Seite.