Sicherheitscheck im Schmittentunnel – Sperre bis Freitag

Der Schmittentunnel in Zell am See ist seit Montagfrüh für Wartungsarbeiten gesperrt. Bis Freitag wird geputzt, kontrolliert und gewartet – Umleitungen führen über die Stadt und Thumersbach.

Der Schmittentunnel in Zell am See (Pinzgau) ist seit Montagfrüh, 4.00 Uhr, gesperrt – bis Freitag, 17.00 Uhr, bleibt die B311 dicht. Grund dafür sind umfassende Wartungs- und Reinigungsarbeiten. Im Fokus stehen die Reinigung von Verkehrszeichen und Wasserschächten sowie die Inspektion von Video-, Brandmelde- und Funkanlagen. Auch Löschwasserversorgung und Notrufsysteme werden geprüft. "Im Ernstfall muss alles zuverlässig funktionieren", heißt es von Seiten der Landesstraßenverwaltung.

© Land Salzburg ×

Während der Sperre wird der Verkehr über das Stadtgebiet Zell am See und Thumersbach umgeleitet. Der Schmittentunnel macht damit den Auftakt zu einer Reihe von Tunnelwartungen im ganzen Land. In den kommenden Tagen folgen Wartungen in Straßwalchen, bei den Flughafenunterführungen sowie im Achberg- und Lärchbergtunnel. Ziel ist es, Salzburgs Tunnelanlagen fit für die warme Jahreszeit zu machen – damit Sicherheit, Funktionalität und Infrastruktur auf dem neuesten Stand bleiben. ​​

