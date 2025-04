Zielsicher zur Ambulanz: Klinik setzt auf QR-Navigation

Verlaufen war gestern: Ein neues Navigationssystem auf dem Gelände der Klinik Innsbruck hilft Patienten, Besucherinnen und Mitarbeitenden per QR-Code schnell und barrierefrei ans Ziel.

Am Gelände der Klinik Innsbruck sorgt ein neues Navigationssystem für bessere Orientierung. Per Smartphone und QR-Code an Gebäuden oder Infopoints können sich Patienten und Besucher zum gewünschten Ziel lotsen lassen. Nach dem Scannen erscheint ein Geländeplan mit aktuellem Standort. Selbst ohne genaue Zieladresse führt das System – auch mittels Schlagwortsuche – zur richtigen Ambulanz oder Station. Wer auf Barrierefreiheit angewiesen ist, kann eine entsprechende Option wählen, um über Lifte statt Treppen geführt zu werden. Die ersten Rückmeldungen zum Klinik-Navi sind durchwegs positiv, so die Tirol Kliniken. Das System soll künftig weiterentwickelt werden.