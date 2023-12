Silvester: Böller und Feuerwerke in Salzburg verboten

Privaten ist es nicht erlaubt Feuerwerke zu zünden. Bei einem Verstoß drohen hohe Strafen.

Salzburg. Wie in den Vorjahren ist auch zum heurigen Jahreswechsel das Abschießen von Böllern und Kleinfeuerwerken für Private in der Stadt Salzburg verboten. „Die Erfahrungen in den Vorjahren waren positiv und die Mehrheit der Einheimischen und Touristen genießen den Jahreswechsel mit weniger Lärm- und Feinstaubbelastung“, sagt Stadtchef Harald Preuner (ÖVP).



Mega-Feuerwerk auch heuer über der Festung



Jahreswechsel. Dennoch muss niemand zur Gänze auf ein Feuerwerk verzichten. „Denn auch heuer wird das neue Jahr pünktlich um Mitternacht mit einem spektakulären Feuerwerk über der Festung begrüßt“, so Preuner weiter.

Verbot. Rechtlich ist es so, dass es auch heuer keine Aufhebung des Feuerwerksverbotes für Private geben wird. In der Stadt Salzburg sind somit alle Kleinfeuerwerke der Kategorie F2, also Raketen, Fontänen, Feuerräder und Feuertöpfe verboten. Einheimische und Touristen werden durch Plakatständer auf das Verbot hingewiesen. Bei Verstößen drohen wieder sehr hohe Strafen.