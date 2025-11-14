Alles zu oe24VIP
Der Eiszauber startet in die sechste Saison
330-Meter-Rundkurs

Start der neuen Eiszauber-Saison im Volksgarten

14.11.25, 10:07
Rund 100 beleuchtete Christbäume entlang der Strecke sorgen vor allem in den Abendstunden für eine festliche Stimmung. 

Szbg. Ab dem heutigen 14. November heißt es im Volksgarten wieder: Kufen anziehen und unter freiem Himmel losgleiten! Der beliebte Eiszauber startet in seine sechste Saison und bietet bis einschließlich 17. Februar ein besonderes Erlebnis für alle Eislauf-Fans. Auf dem 330 Meter langen Rundkurs unter freiem Himmel können Jung und Alt die Bewegung an der frischen Luft genießen – insgesamt stehen 1.700 m² Eisfläche zur Verfügung.

„Der Eiszauber im Volksgarten ist längst zu einem Fixpunkt unseres Winterprogramms geworden. Er verbindet Bewegung, Gemeinschaft und Naturerlebnis auf besondere Weise – mitten in der Stadt und doch unter freiem Himmel. Ich freue mich, dass wir den Menschen auch heuer wieder diesen Ort der Lebensfreude bieten können“, so der für die Städtischen Betreibe zuständige Bürgermeister-Stellvertreter Florian Kreibich.

