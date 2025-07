Trotz Regen: Festivalauftakt mit Steve Aoki begeistert Besucher

Mit spektakulärer Opening Ceremony, Feuerwerk und Top-DJs wie Steve Aoki ist das Electric Love Festival 2025 am Salzburgring fulminant gestartet – trotz Regenschauer feierten tausende Besucher ausgelassen.

Salzburg. Mit einer spektakulären Eröffnungsshow und Star-DJ Steve Aoki startete das Electric Love Festival am Donnerstagabend am Salzburgring. Nach anfänglichem Regen kam die Stimmung rasch in Fahrt. Auch am Samstag warten wieder absolute Highlights: Superstar Timmy Trumpete sorgt auf der Mainstage für Party-Stimmung, am Club Circus begeistert die Drum-&-Bass-Elite und auf der Hard Dance Factory liefern internationale Artists harte Beats.

Zahlreiche Foodtrucks, Show-Acts und interaktive Erlebnisbereiche runden das Festivalerlebnis ab. Wetterprognosen versprechen Sonne – ideal für einen unvergesslichen Samstag voller Musik, Tanz und Festival-Feeling.