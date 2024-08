Unfall in Freizeitpark in Salzburg: Eine Person schwer verletzt

Bei einem Unfall in einem Freizeitpark in Straßwalchen (Flachgau) sind am Dienstagnachmittag laut Auskunft des Roten Kreuzes eine Person schwer und eine Person leicht verletzt worden.

Ein Notarzthubschrauber, mehrere Rettungswagen und ein praktischer Arzt standen im Einsatz. Weil die Drehleiter der örtlichen Feuerwehr an der Unfallstelle nicht eingesetzt werden konnte, wurden Höhenretter mehrerer Feuerwehren in Nachbarbezirken alarmiert. Der Unfall dürfte ersten Informationen zufolge bei einer der Attraktionen des Parks - einem Free-Fall-Tower - passiert sein. Dort sollen die Besucher pures Adrenalin bei einem 20 Meter im freien Fall erleben. Nähere Informationen lagen zunächst nicht vor.