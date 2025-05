"Wildberry Lillet" von Nina Chuba ist der Song der Lillet Pop up-Lounge

Pop up bis September für After-Work-Drink

Salzburg. Am Freitag, 17. Mai, startet das Hotel Goldener Hirsch in Salzburg mit dem Lillet Summer Opening stilvoll in die warme Jahreszeit. Auf der Herzl Terrasse gibt’s ab 17 Uhr ein Fünf-Gänge-Fingerfood-Menü mit korrespondierenden Lillet-Drinks – begleitet von Live-Musik um 72 Euro zu erleben. Bis September lädt dann die Lillet Pop-up Lounge täglich zu sommerlich-kreativen Aperitifs wie Lillet Berry, Femme Fatale oder Spritz ein. Die stylische Lounge ist täglich von 11.30 bis 21. 30 Uhr geöffnet – perfekt für Einheimische und Gäste, die den Sommer in der Mozartstadt genießen wollen. Der Blick auf den Herbert-von-Karajan-Platz und die Nähe zum Großen Festspielhaus machen das Erlebnis besonders.