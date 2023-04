Zwei Schwerverletzte bei Messerangriff im Flachgau

In Elsbethen (Flachgau) am südlichen Stadtrand Salzburgs sind am Mittwochnachmittag zwei Personen bei einer Messerattacke verletzt worden.

Der mutmaßliche Täter hat sich nach Angaben einer Polizeisprecherin selbst bei der Polizeiinspektion Glasenbach gestellt. "Er wurde dort festgenommen. Außerdem wurde ein Messer sichergestellt, ob es sich um die Tatwaffe handelt, muss erst geklärt werden", sagte sie gegenüber der APA. Was genau passiert ist, war am späteren Nachmittag noch Gegenstand der Ermittlungen, die das Landeskriminalamt übernommen hat. Jedenfalls erschien der mutmaßliche Täter um ca. 14.00 Uhr in der Inspektion und gab an, dass er zwei Personen mit einem Messer verletzt habe. Den genauen Ort wollte die Sprecherin nicht nennen, es dürfte sich um eine Sozialeinrichtung handeln. Wer die Rettungskette ausgelöst hatte, war noch nicht bekannt. Laut Rot-Kreuz-Sprecherin wurden die beiden Opfer schwer verletzt und nach der Erstversorgung ins Krankenhaus gebracht. Der Polizei sind mehrere Zeugen der Tat bekannt, die aber erst befragt werden müssen, sagte die Sprecherin. Lesen Sie auch Mann in U-Bahnstation niedergestochen Erneut wurde eine schwer verletzte Person in einer Wiener U-Bahnstation aufgefunden.

Mehr als eine Tonne Cannabis in Wien und NÖ entdeckt Bei Hausdurchsuchungen in Wien und Niederösterreich wurden eine Tonne und 60 Kilogramm Cannabiskraut sichergestellt.

Horror-Crash auf Weg in die Schule Ihre Teenager-Tochter wollte eine 49-Jährige in der Früh zur Schule bringen.