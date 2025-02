Zwei Verletzte bei Messerangriffen in Salzburg

Zwei Auseinandersetzungen im Salzburger Stadtteil Lehen haben am Freitag blutig geendet.

Am Vormittag ging ein 44-jähriger Mann auf einen 37-Jährigen mit einer Machete los und verletzte ihn. Die Polizei nahm den Österreicher in der Wohnung eines Zeugen fest. Er wurde in die Justizanstalt Salzburg gebracht, berichtete die Polizei Salzburg in einer Aussendung. Den Verletzten brachte die Rettung in das Universitätsklinikum Salzburg.

Am frühen Nachmittag attackierte dann ein 51-jähriger Russe einen Tschetschenen auf offener Straße mit einem Messer und verletzte ihn. Der Russe flüchtete. Die Polizei konnte den Mann aber wenig später an seiner Wohnadresse festnehmen. Der 52-jährige Tschetschene wurde ins Universitätsklinikum Salzburg gebracht. Beide Waffen wurden sichergestellt, die Ermittlungen zu den Motiven laufen.