Schüsse aus schwarzem Kastenwagen vor Kaserne

Eine Polizei-Fahndung läuft. Es gab keine Verletzten.

Kärnten. Am Mittwochvormittag wurde die Polizei alarmiert, da jemand vor der Rohr-Kaserne in Villach-St. Magdalen, vermutlich mit einer Schreckschusspistole mehrmals in die Luft geschossen hatte, wie "kaernten.orf" berichtet.

© Google Maps ×

Demnach wurden die Schüsse aus einem schwarzen Kastenwagen abgegeben, der an der Kaserne vorbeigefahren war. Die Polizei fahndet derzeit nach zwei Personen.

Mehr Details gaben die Beamten bisher nicht bekannt.