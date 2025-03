Schüsse in Favoriten - Hunde-Besitzer wehrte sich

Mit einem Video, das online viral geht, kommen jetzt die Hintergründe von drei Schüssen aus Notwehr vergangene Woche in Favoriten ans Tageslicht: Ein Wiener hatte sich gegen ein angreifendes türkisches Vater-Sohn-Gespann gewehrt.

Wien. Es passierte Donnerstag um fünf Uhr Nachmittag vor den Augen Dutzender Augenzeugen im Hotspot-Bezirk Favoriten: Wie die Polizei aussendete, sollen Beamte des Stadtpolizeikommandos in die Alaudagasse wegen eines Vorfalls zur dortigen U-Bahn-Station gerufen worden sein - was, wie sich jetzt herausstellt, so (um ein paar Meter) nicht stimmt: Der Streit und die folgenden Szenen spielten sich vor dem Eingang zum Einkaufszentrum Hanssonzentrum ab.

Hier feuert der zu Boden geschlagene Husky-Besitzer mit eine CO2-Waffe auf den erneut auf ihn zustürmenden 24-Jährigen, der ihn davor niedergeschlagen hatte. © zVg

Dort waren drei Männer aus angeblich nichtigem Grund aneinandergeraten, die Polizei sagt, es wäre um eine Schubserei gegangen. Auf dem Handyvideo eines Zeugen - dem seiner Stimme im Off zufolge die Polizeinummer nicht einfallen will - und das in mehreren Gruppen auf Facebook und auch auf TikTok zu sehen ist, bedrängen ein korpulenter jüngerer Mann und mindestens ein Begleiter einen Hundebesitzer. Von einer Sekunde auf die andere erhält der Mann im Trainingsanzug und dem Husky an der Leine ein Faustschlag und stürzt zu Boden. Daraufhin greift er zu einer Waffe und schießt dreimal. Vom Reizgas getroffenen geht eine ältere Person in die Knie, sein Begleiter schreit um "Wasser für die Augen" seines Vaters. Der Schütze wartet etwas abseits auf das Eintreffen der Polizei.

Wie bereits berichtet, wurde der ältere der beiden Türken (60) aufgrund von Atemnot und Verletzungen im Gesicht ins Spital gebracht. Sein 24-jähriger Sohn und der 50-Jährige Hundehalter wurden aufgrund des Verdachts der gegenseitigen Körperverletzung angezeigt.

Die Ermittlungen laufen.