Schweinefleisch-Schild sorgt für Wut-Explosion

Der Spruch auf einem Wirtshaus-Schild sorgt für Aufregung.

Salzburg. Dieser "Witz" ging nach hinten los: Ein Gasthaus in Salzburg hat ein Schild mit einem islamfeindlichen Spruch am Eingang platziert. "Menschen, die Schweinefleisch essen, neigen statistisch gesehen weniger häufig dazu, sich und andere in die Luft zu sprengen", ist darauf zu lesen.

In den sozialen Medien sorgt das Foto bereits für wütende Reaktionen. Eine Userin berichtet, dass sie dieses Lokal seit Jahren gerne besucht hatte, sich aber durch den Spruch "zutiefst enttäuscht und angegriffen" fühle. "Das ist kein Humor, das ist purer Rassismus!", so die Userin.