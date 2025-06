Schwierige Suche: Wer wird Schönborn-Nachfolger?

Nuntiatur soll laut "Presse" auch Schipka abfragen - Entscheidung im Sommer immer unwahrscheinlicher

Die Suche nach einem neuen katholischen Erzbischof von Wien gestaltet sich weiter schwierig. Obwohl mittlerweile mit Leo XIV. ein neuer Papst im Amt ist, dürfte dieser wohl kaum vor dem Sommer einen Nachfolger von Kardinal Christoph Schönborn ernennen, heißt es weiter aus Kirchenkreisen. Laut "Presse" wird nun sogar der Generalsekretär der Bischofskonferenz, Peter Schipka, als neuer Erzbischof gehandelt. Eine Entscheidung im Sommer wird immer unwahrscheinlicher.

Bereits im Jänner des Jahres war Schönborns Rücktritt noch vom mittlerweile verstorbenen Papst Franziskus angenommen worden, seitdem verwaltet Josef Grünwidl als apostolischer Administrator die Erzdiözese Wien. Eigentlich hatte man dessen Einsetzung als Signal für eine baldige Entscheidung gewertet. Allerdings gestaltet sich die Suche weiter schwierig. Mehrere Kandidaten sollen abgesagt haben.

Auch Prevost-Nachfolge noch nicht geklärt

Zwar hat der neue Papst bereits erste Personalentscheidungen getroffen, dabei könnte es sich aber um bereits ältere Vorschläge des zuständigen vatikanischen Dikasteriums für Bischöfe handeln, dessen Präfekt Leo XIV. einst noch unter seinem bürgerlichen Namen Robert Francis Prevost war. Dass es noch immer keinen Nachfolger für diese kirchliche Behörde gibt, werten Kirchen-Insider als weiteren Verzögerungsfaktor für die Wiener Entscheidung.

Aber auch Optimismus gibt es in der österreichischen katholischen Kirche, sei der neue Heilige Vater doch mit der Situation der heimischen Kirche gut vertraut. Allerdings liegt es am apostolischen Nuntius Pedro López Quintana, einen Dreier-Vorschlag nach Rom zu schicken. Das dürfte er auch schon getan haben, allerdings sollen auch sämtliche Kandidaten abgewunken haben.

Nuntius erkundigt sich immer wieder

Laut "Presse" soll die Nuntiatur nun einen Kandidaten im Fokus haben, mit dem man zuerst nicht gerechnet hat: Bischofskonferenz-Generalsekretär Schipka. Der gebürtige Wiener und studierte Jurist ist seit März 2011 in diesem Amt. Dass sich der Nuntius nach dessen Standing in der Kirche via Umfrage erkundigt, kann man in der Erzdiözese aber so nicht bestätigen. Dies wäre auch nicht ungewöhnlich, immer wieder höre sich der Nuntius um.

Dass es also noch im Sommer zu einer Entscheidung kommen könnte, glauben mittlerweile nicht mehr viele Kirchenkenner. Auszuschließen sei dies aber nicht. Immerhin sei Schönborn als Wiener Weihbischof und auch Kardinal Hans Hermann Groër einst im Juli bekannt gegeben worden.