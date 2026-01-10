Alles zu oe24VIP
Zigarette
Wohnungsbrand

Seine brennende Zigarette kostete ihn das Leben

10.01.26, 14:28
Ein Wohnungsbrand im Kärntner Feldkirchen hat in der Nacht auf Samstag ein Todesopfer gefordert.  

Der 59-jährige Mieter der Wohnung im zweiten Stock eines Mehrparteienhauses wurde von der Feuerwehr leblos aufgefunden, berichtete die Polizei. Die herbeigerufene Rettung versuchte noch, den Mann zu reanimieren. Ihm konnte jedoch nicht mehr geholfen werden. Als Brandursache wurde eine brennende Zigarette festgestellt.

Am frühen Nachmittag teilte die Polizei mit, dass ein "sorgloser Umgang" mit Zigaretten zu dem Feuer geführt hatten. Die Freiwillige Feuerwehr Feldkirchen war mit rund 20 Einsatzkräften ausgerückt. Weitere Wohnungen des Mehrparteienhauses wurden nicht beschädigt.

