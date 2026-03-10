Alles zu oe24VIP
Weinviertels Bürgerlisten auf einem Packerl
Vernetzung

10.03.26, 10:07
Die Bürgerlisten des Weinviertels haben bei einem gemeinsamen Arbeitstreffen in Vösendorf beschlossen, ihre Zusammenarbeit künftig deutlich zu intensivieren. Der GVV (Gemeindevertreterverband) wird dabei als gemeinsames Dach auftreten.

Ziel sei es, regionale Anliegen stärker zu bündeln, Erfahrungen auszutauschen und gemeinsame Positionen gegenüber dem Land klarer zu vertreten, sagt Rudolf Preyer, von der Bürgerplattform #WirFürRetz. Als organisatorisches Dach fungiert der GVV – Gemeindevertreterverband, der den unabhängigen und parteifreien Kommunalpolitikerinnen und Kommunalpolitikern eine strukturierte Plattform bieten soll. Durch die engere Vernetzung sollen Synergien genutzt und die kommunale Arbeit in den Gemeinden weiter gestärkt werden.

Weiterentwicklung des Weinviertels

Die Stadt Retz war beim Treffen durch Gemeinderat Rudolf Preyer vertreten. Er betonte die Bedeutung eines starken regionalen Netzwerks: "Viele Herausforderungen betreffen nicht nur einzelne Gemeinden, sondern ganze Regionen. Eine koordinierte Zusammenarbeit hilft uns, Lösungen schneller und effizienter voranzutreiben.“

Konstruktive Vernetzung

Das Treffen in Vösendorf verlief laut Preyer äußerst konstruktiv. Neben organisatorischen Fragen standen vor allem Themen wie regionale Infrastruktur, Gesundheitsversorgung, Mobilität und Bürgernähe im Mittelpunkt. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer zeigten sich überzeugt, dass eine engere Kooperation der Bürgerlisten einen wichtigen Beitrag zur Weiterentwicklung des Weinviertels leisten wird.

