AKH Wien
Slowake (32) belästigte Frauen vor AKH: Securitys stellten Grapscher

18.08.25, 12:26
Zuerst berührte der 32-Jährige eine junge Frau (23) zwischen den Beinen, dann fasste er einer 32-Jährigen auf den Hintern. 

Ein Slowake wurde am Sonntagvormittag von der Polizei genau vor dem AKH festgenommen. Der 32-Jährige hatte kurz zuvor in der Nähe eine 23-Jährige festgehalten und im Genitalbereich angefasst. Als der Freund des Opfer eingriff und es zu einer Rangelei kam, flüchtete der Tatverdächtige Richtung Eingang des Spitals. Dort soll er einer 36-Jährigen an den Hintern gefasst haben.

Als das die Securitys des Spital bemerkten, kamen sie zur Hilfe und hielten den Grapscher fest. Bis die Polizei kam und diesen sowie das 23-jährige erste Opfer mit zur Einvernahme in eine Polizeistation brachten. Der Slowake wurde festgenommen und schweigt bisher zu den Vorwürfen. Eine weitere Einvernahme soll noch stattfinden.

