So sah die Deutsch-Matura 2025 aus

Mit den fünfstündigen Klausuren in Deutsch hat am Mittwoch die heiße Phase der heurigen Zentralmatura begonnen.

Während an den ersten beiden Tagen die Prüfungen in den Fächern Griechisch und Latein nur etwa fünf Prozent der Maturantinnen und Maturanten betrafen, waren heute alle rund 41.400 an AHS und BHS gefragt. Sie mussten Texte zu Themen wie Gleichberechtigung, Diversität und Nachhaltigkeit verfassen.

Alle müssen in Deutsch maturieren

Deutsch ist das einzige Fach, in dem an AHS und berufsbildenden höheren Schulen (BHS) alle Kandidatinnen und Kandidaten maturieren müssen. Es ist auch der einzige Prüfungsgegenstand, wo alle unabhängig vom Schultyp die gleichen Maturaaufgaben bekommen. Insgesamt wurden an AHS 19.800 Aufgabenhefte bestellt, an BHS (z.B. HAK, HTL, Bafep) waren es noch einmal rund 21.600.

Deutsch-Matura 1

Deutsch-Matura 2

Wie jedes Jahr musste eines von drei Aufgabenpaketen ausgewählt werden, die jeweils zwei voneinander unabhängige Aufgabenstellungen enthalten. Die Maturanten mussten innerhalb von fünf Stunden zwei (bei der Benotung gleich gewichtete) Texte verfassen. Wörterbücher durften verwendet werden, nicht aber Lexika. Eines der drei Pakete muss immer eine literarische Aufgabe enthalten.

Gedichte, farbenblinde Besetzungen und Nachhaltigkeit

Im Literatur-Paket mussten zunächst zwei Gedichte von Jürg Halter ("Der Bahnhof") bzw. Hans Magnus Enzensberger ("Identitätsnachweis") interpretiert werden. Außerdem sollte ein Kommentar zu einem Text über das Phänomen BookTok bzw. den Einfluss sozialer Medien auf den Buchmarkt verfasst werden.

Im zweiten Paket zum Thema Gleichbehandlung waren eine Textanalyse eines "Profil"-Artikels zu Gleichberechtigung und Geschlechterrollen sowie ein Leserbrief zu einem Beitrag zu "Colorblind Casting" in der "Süddeutschen Zeitung" zu verfassen. Letzteres bezeichnet die mittlerweile verbreitete Praxis, nicht-weiße Schauspielerinnen und Schauspieler Rollen spielen zu lassen, die in literarischen Vorlagen oder in der Geschichte Weiße waren.

Das letzte Aufgabenpaket zum "Umgang mit Ressourcen" wiederum umfasste das Verfassen einer Rede über die Bedeutung bzw. Chancen und Grenzen des Reparierens sowie eine Zusammenfassung eines Berichts über Nachhaltigkeit in der Architektur.

Weiter gehts mit Mathe

Am Donnerstag ist mit Mathematik das Fach mit der höchsten Fünferquote an der Reihe, am Freitag folgt dann Englisch. Abgeschlossen wird die Zentralmatura mit den Klausuren in Französisch und der Minderheitensprache Slowenisch (12. Mai), Spanisch bzw. den anderen beiden Minderheitensprachen Kroatisch und Ungarisch (13. Mai) sowie Italienisch (14. Mai). Etwaige Fünfer können dann mit einer Kompensationsprüfung am 27. oder 28. Mai ausgebessert werden.