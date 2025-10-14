Alles zu oe24VIP
Polizist beissen
Somalier biss Wiener Polizisten in Daumen: Aids-Gefahr

14.10.25, 14:30
Bis zu der Beiß-Attacke verhielt sich der Festgenommene unauffällig. 

Ein 23-Jähriger hat in der Nacht auf Dienstag im Arrestbereich der Polizeiinspektion Van-der-Nüll-Gasse in Wien-Favoriten einen Polizisten unvermittelt in den Daumen gebissen. Der junge Man war wegen gefährlicher Drohung dorthin gebracht worden.

Da bei dem Somalier Medikamente gefunden wurden, die bei einer Aids-Erkrankung eingenommen werden, wurde der Beamte umgehend ins Spital gebracht und untersucht. Ein erster HIV-Test des Betroffenen fiel negativ aus, das Ergebnis des Hepatitistests steht noch aus, so die Polizei.

Der 23-Jährige war wegen des Verdachts der gefährlichen Drohung festgenommen worden. Laut Polizei verhielt er sich bis zur Attacke unauffällig.

