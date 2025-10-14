Somalier biss Wiener Polizisten in Daumen: Aids-Gefahr

Bis zu der Beiß-Attacke verhielt sich der Festgenommene unauffällig.

Ein 23-Jähriger hat in der Nacht auf Dienstag im Arrestbereich der Polizeiinspektion Van-der-Nüll-Gasse in Wien-Favoriten einen Polizisten unvermittelt in den Daumen gebissen. Der junge Man war wegen gefährlicher Drohung dorthin gebracht worden.

Da bei dem Somalier Medikamente gefunden wurden, die bei einer Aids-Erkrankung eingenommen werden, wurde der Beamte umgehend ins Spital gebracht und untersucht. Ein erster HIV-Test des Betroffenen fiel negativ aus, das Ergebnis des Hepatitistests steht noch aus, so die Polizei.

Der 23-Jährige war wegen des Verdachts der gefährlichen Drohung festgenommen worden. Laut Polizei verhielt er sich bis zur Attacke unauffällig.