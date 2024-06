Spritztour mit Mamas Auto: 5 Teenies im Spital

Heimlich de Autoschlüssel für ihren Dacia gekrallt hat sich ein 16-Jähriger. Die abendliche Spritztour mit einem Freund und drei Mädchen (11, 12 und 13) endete nach mehreren Auto-Überschlägen in einem Sonnenblumenfeld - und für die ganze Teenie-Clique im Spital.

NÖ. Die letzte Schulwoche vor den große Ferien scheint bei manchen die Abenteuerlust schon im Vorfeld zu entfachen. Das in Kombi mit Imponiergehabe kann ganz schön in die Hose gehen, wie der spontane Ausflug einer einheimischen Teenie-Truppe Mittwochabend im Raum Wiener Neustadt beweist.

Demnach hatte sich ein 16-Jähriger am Nachmittag den Dacia Sandero seiner Mutter ohne deren Erlaubnis angeeignet und unbefugt in Betrieb genommen. Am Beifahrersitz nahm ein 12-jähriger Freund Platz, hinten fuhren drei Mädchen - die jungen Passagiere auf der Rückbank alle nicht angeschnallt, was so kurz darauf bitter bereuen sollten.

Denn der Jugendliche am Steuer verlor die Kontrolle über den Wagen, der Pkw, der vermutlich viel zu schnell unterwegs gewesen war, überschlug sich mehrfach. Drei auf der Rückbank sitzende Mädchen im Alter von elf, zwölf und 13 Jahren wurden aus dem Auto geschleudert und schwer verletzt. Der Lenker und sein zwölfjähriger Beifahrer wurden ebenfalls mit Blessuren ins Spital gebracht. Zwei Notarzthubschrauber standen laut Polizei im Einsatz.

Die schwer verletzten Mädchen- eine davon schwebt laut oe24-Infos weiter auf der Intensivstation in Lebensgefahr - wurden von "Christophorus 3", "Christophorus 33" und einem Notarzteinsatzwagen in das Landesklinikum Wiener Neustadt und die Klinik Wien-Donaustadt transportiert. Die Buben wurden im Krankenhaus der Statutarstadt behandelt. Die Unfallursache war vorerst unbekannt. Alle Insassen stammen aus der Stadt oder dem Bezirk Wiener Neustadt. Der 16-Jährige wird nach Abschluss der Erhebungen der Staatsanwaltschaft und der Bezirksverwaltungsbehörde angezeigt, teilte die Polizei am Donnerstag in einer Aussendung mit.