130 Feuerwehrleute im Einsatz: Großbrand in Fohnsdorf

Fohnsdorf. Zu einem Großeinsatz wurden die Feuerwehren in Fohnsdorf gerufen: Eine Maschinen-Lagerhalle stand in Vollbrand. Der Brand in der Maschinen-Lagerhalle im Ortsteil Hetzendorf brach gegen 19.30 Uhr aus. Als die Einsatzkräfte eintrafen, stand das Gebäude bereits in Vollbrand, die Maschinen konnten nicht mehr gerettet werden. Insgesamt sechs Feuerwehren standen mit 134 Personen mehrere Stunden lang im Löscheinsatz; verletzt wurde dabei niemand. Der Sachschaden wird auf mehrere hunderttausend Euro geschätzt. Die Brandermittler nahmen am Montagvormittag die Arbeit auf, aktuell gibt es noch keine Hinweise auf die Brandursache.