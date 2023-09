2,60 Euro für eine Stunde Parken in Graz

Parken in grünen und blauen Zonen in Graz wird deutlich teurer.

Graz. 24.000 Kurzparkplätze gibt es in Graz, die Parkgebühren müssen an einem der 900 Automaten bezahlt werden. Bis zum ersten Schultag zahlten Autofahrer zwei Euro pro Stunde für den Parkplatz. Mit Schulstart wurden die Parkgebühren aber deutlich angehoben: 2,60 Euro sind mittlerweile fällig, wenn man mit dem Auto in der Stadt parkt.

Die Preisanpassung wurde im Juli beschlossen, in den blauen und grünen Zonen bezahlen Elektrofahrzeuge keine Parkgebühren, alle Lenker mit anderen Autos müssen aber tiefer in die Tasche greifen: Mit 2,60 Euro ist Graz im Städtevergleich nun die teuerste Stadt. In Salzburg betragen die Parkgebühren pro Stunde 1,50 Euro, in Wien sind es 2,50 Euro. In Graz ist es die erste Erhöhung der Parkgebühren seit fünf Jahren. Die Erhöhung ist laut Stadt auch nötig, da die Personalkosten für die Parkraumbewirtschaftung stark gestiegen sind. Die Parkgebühren in der grünen Zone dürfen laut Land die Höhe von 1,60 Euro nicht überschreiten - und diese Grenze wurde nicht ausgeschöpft.