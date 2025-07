Der Andrang aufs Medizinstudium ist wieder gestiegen – in Graz bewerben sich 2.617 Personen auf 388 Plätze.

Stmk. Für das Medizinstudium haben sich heuer 15.668 Personen zum Aufnahmetest MedAT angemeldet, davon 2.617 in Graz. Insgesamt gibt es 1.900 Studienplätze, in Graz werden 388 vergeben. Der Aufnahmetest prüft Wissen in Biologie, Chemie, Physik und kognitive Fähigkeiten. Der Andrang ist gestiegen – auf rund sieben Bewerber pro Platz in Graz.