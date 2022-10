28-Jähriger stürzt bei Gartenarbeiten in Teich und ertrinkt

Nach erfolglosen Reanimationsmaßnahmen nach der Bergung aus dem Wasser konnte nur mehr der Tod des Arbeiters festgestellt werden.

Steiermark. Am Mittwochnachmittag ereignete sich in St. Anna am Aigen (Bezirk Südoststeiermark) ein tödlicher Arbeitsunfall. Ein 28-jähriger Saisonarbeiter aus Rumänien stürzte bei Gartenarbeiten in einen Teich und ertrank.

Gegen 15.00 Uhr begann der 28-Jährige Grasschneidearbeiten mit einer Motorsense im unmittelbaren Bereich des Bewässerungsteich eines landwirtschaftlichen Betriebes. Nachdem der Firmeninhaber gegen 18:00 Uhr bemerkte, dass die Säge im Bereich des Teiches neben der Hecke lag und der Motor lief, entdeckte er in weiterer Folge den im Teich befindlichen Arbeiter, wie die Polizei in einer Aussendung berichtet. Nach erfolglosen Reanimationsmaßnahmen nach der Bergung aus dem Wasser konnte nur mehr der Tod des Arbeiters festgestellt werden.

Beim Einsatz waren neben den Polizeikräften die Freiwillige Feuerwehr Jamm und das Rote Kreuz beteiligt. Fremdverschulden konnte nicht festgestellt werden, das Arbeitsinspektorat wurde verständigt.