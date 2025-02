37-Jährige prallt mit Auto gegen Baum - tot

Wagen prallte gegen Baum und überschlug sich

Ein 37-Jähriger ist Mittwochabend in St. Nikolai im Sausal (Bezirk Leibnitz) in der Steiermark bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Aus bisher ungeklärter Ursache verlor der Mann aus dem Raum Leibnitz gegen 21:00 Uhr die Kontrolle über seinen Pkw und überschlug sich, nachdem er gegen einen Baum geprallt war, hieß es am Donnerstag in einer Aussendung der Polizei.

Trotz des Einschreitens der ersteintreffenden Kräfte von Polizei, Feuerwehr und Rettung sei der Mann aufgrund seiner schweren Verletzungen noch an der Unfallstelle verstorben.