Nach 3 Tagen: Verunglückter Mopedfahrer tot aufgefunden

In der Steiermark ist am Montagnachmittag ein tödlich verunglückter Mopedfahrer aufgefunden worden.

Der Unfall im Gemeindegebiet von Vasoldsberg dürfte sich schon Freitagnacht ereignet haben, gab die Polizei am Montagabend bekannt. Der 60-jährige Mann aus dem Bezirk Graz-Umgebung wurde gegen 15 Uhr am Montag in einem Bachbett gefunden.

Laut ersten Erkenntnissen der Polizei dürfte der Verunglückte nach einem Lokalbesuch die Gaststätte mit seinem Moped verlassen haben. Entlang des Baches verläuft eine unbefestigte Schotterstraße, aus bisher ungeklärter Ursache dürfte der 60-Jährige zu Sturz gekommen sein, er erlitt dabei tödliche Verletzungen.