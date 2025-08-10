75-Jähriger stirbt in Badesee

Ein Badeausflug endete am Sonntag in Gratwein bei Graz in einer Tragödie. Ein 75-jähriger Mann wurde leblos im Wasser entdeckt – alle Rettungsversuche blieben erfolglos.

Steiermark. Ein 75-Jähriger ging heute gegen 12:30 Uhr im Bad Weihermühle schwimmen. Eine halbe Stunde später bemerkten andere Badegäste den reglos neben dem Badesteg treibenden Mann mit dem Kopf unter Wasser und zogen ihn gemeinsam mit dem Bademeister sofort ans Ufer, wie die Polizei berichtet.

Trotz sofort eingeleiteter Erste-Hilfe-Maßnahmen und Reanimationsversuche durch das Rote Kreuz und den per Hubschrauber eingeflogenen Notarzt verstarb der 75-Jährige noch an der Unfallstelle. Die polizeilichen Ermittlungen ergaben: Es gibt keine Hinweise auf Fremdverschulden.