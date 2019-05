Pensionistin (94) von zwei Bettlerinnen ausgeraubt

Stmk. Zwei Bettlerinnen klingelten Dienstag an der Wohnungstüre einer 94-Jährigen in Graz und ­baten um ein Glas Wasser. Als die hilfsbereite Seniorin damit zurückkam, wurde sie von einer Täterin zu Boden gestoßen und in Schach gehalten. Währenddessen durchsuchte ihre Komplizin die Wohnung. Mit einer erbeuteten Geldbörse mit mehreren Hundert Euro flüchtete das Duo. Die Rentnerin blieb unverletzt. Hinweise an die Polizei unter: 059133 65 3333.