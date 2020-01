Zwei Traktoren im Gesamtwert von 150.000 Euro gestohlen

Unbekannte Täter stahlen Montagnacht von einem Firmengelände zwei Traktoren. Die Fahndung läuft.

Hofstätten an der Raab, Bezirk Weiz. In der Zeit zwischen 22:40 und 23:40 Uhr setzten zumindest zwei unbekannte Täter einen fabriksneuen und einen gebrauchten Traktor im Gesamtwert von rund 150.000 Euro in Betrieb, fuhren damit einen Zaun des Betriebsgeländes nieder und flüchteten durch das entstandene Loch in unbekannte Richtung. Die Fahndung nach den Fahrzeugen und den Tätern ist im Laufen.