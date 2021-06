Acht Verletzte bei Unfall mit Kleinbus in der Obersteiermark

Der Kleinbus kam von der Straße ab und blieb seitlich liegen.

Gleich acht Insassen eines Kleinbusses sind Mittwochfrüh in Mürzzuschlag in der Obersteiermark verletzt worden. Der Lenker war aus bisher nicht geklärter Ursache von der Straße abgekommen und dürfte auf eine Böschung aufgefahren sein. Daraufhin kippte das Fahrzeug um und blieb seitlich liegen. Bis auf einen der neun Insassen wurden alle verletzt. Das Rote Kreuz brachte sie in umliegende Krankenhäuser, hieß es in der Aussendung der Freiwilligen Feuerwehr Mürzzuschlag.