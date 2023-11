Achtung: Tierhasser legt gemeinen Giftköder aus

Eine aufmerksame Hundebesitzerin entdeckte den Köder, der mit Nägeln versehen war, im Bereich eines Mehrparteienhauses in Gimplach.

Große Aufregung unter Tierbesitzern in der Steiermark: Ein Unbekannter hatte auf einer Grünfläche vor einem Mehrparteienhaus in der Höhe Langenfelderstraße 36 in Gimplach einen Giftköder ausgelegt.

© LPD Steiermark ×

Eine aufmerksame Passantin (62), die mit ihrem Hund unterwegs gewesen war, entdeckte die präparierte Wurst am Mittwochvormittag.

Ermittlungen zu dem Täter

Laut der Zeugen würden in dem Haus mehrere Hundebesitzer wohnen, welche mit ihren Tieren regelmäßig in dem Bereich Gassi gehen würden.

Bisher ist laut Polizei noch kein Hund betroffen. Die Ermittlungen zu dem Täter, dem eine versuchte Tierquälerei angelastet wird, laufen auf Hochtouren. "Wer irgendwelche Beobachtungen diesbezüglich gemacht hat, kann sich bei der Polizeidienstelle Trofaiach melden (059/133 63 27)", sagt Polizeisprecher Michael Martinelli.