Akademikerball - Polizei ordnete Platzverbot für Samstag an

Die "Offensive gegen Rechts" ruft zur Gegendemonstration auf.

Stmk. Für den Grazer Akademikerball am kommenden Samstag (24. Jänner) hat die Polizei ein Platzverbot rund um den Grazer Congress angeordnet. Eine Versammlung von Gegnern dieser Veranstaltung wurde bereits angekündigt. Laut Mitteilung der Landespolizeidirektion Steiermark ist ab etwa 15 Uhr mit Sperren und Verkehrsbeeinträchtigungen in der Innenstadt zu rechnen. Die "Offensive gegen Rechts" startet ab 16 Uhr am Mariahilferplatz einen Demonstrationszug zum Hauptplatz.

Der allgemeine Einlass zum 71. Akademikerball beginnt um 19 Uhr und wie schon in den Jahren zuvor wird die Polizei in einem Großeinsatz sowohl den störungsfreien Ablauf des Balls als auch die Versammlungsfreiheit der Teilnehmer schützen. Das Platzverbot rund um den Grazer Congress tritt um 15 Uhr in Kraft. Es dürfen sich nur Einsatzkräfte sowie Besucher und Arbeitskräfte des Balls im Bereich des Platzverbotes aufhalten bzw. diesen betreten. Taxis mit Ballgästen dürfen vorfahren. Auch Anrainer oder Angestellte von Geschäften in unmittelbarer Nachbarschaft sind vom Verbot ausgenommen.

Verwaltungsstrafe bis zu 1.000 Euro bei Nichteinhaltung

Wer das Verbot nicht befolgt, hat mit einer Verwaltungsstrafe von bis zu 1.000 Euro zu rechnen, ersatzweise seien Freiheitsstrafen von bis zu vier Wochen vorgesehen. Die Verordnung werde aufgehoben, wenn keine Gefährdung mehr zu befürchten ist, so die Polizei.

Der Akademikerball wird laut der Balleinladung von den jungen Mitgliedern der Grazer Studentenverbindungen ausgerichtet. Veranstalter laut Impressum ist der Verein zur Förderung des steirischen Brauchtums und des Kulturwesens und der Menschenrechte mit Anschrift der schlagenden akademischen Burschenschaft "Allemannia".

Die Sicherheitsvorkehrungen dürften wohlbegründet sein: Im Jänner 2026 hat ein Prozess in Graz gegen sieben Beschuldigte wegen schweren Raubes begonnen. Sie sollen im Jänner 2025 nach dem Akademikerball einem älteren Besucher auf dessen Heimweg seine Burschenschafter-Kappe vom Kopf gerissen haben. Der Mann stürzte und wurde schwer verletzt.