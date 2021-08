× Auto-Lenkerin crasht in Schuh-Geschäft

Lenkerin dürfte beim Einparken Gas- und Bremspedal verwechselt haben.

Lannach. Ein Pkw ist am Freitagabend kurz vor Geschäftsschluss in die Auslagenscheibe eines Schuhgeschäfts in Lannach (Bezirk Deutschlandsberg) gekracht. Wie die Feuerwehr in einer Aussendung berichtete, kamen die Lenkerin aus dem Bezirk Graz-Umgebung wie auch die Mitarbeiterinnen des Geschäfts mit dem Schrecken davon. Laut dem Bezirksfeuerwehrverband Deutschlandsberg war der Schaden jedoch enorm.

© APA/BFV DL/LANNACH/OBI KEVIN NATERER ×

© BFV DL/LANNACH/OBI KEVIN NATERER ×

Zum Zeitpunkt des Vorfalls waren keine Kunden und auch kein Verkaufspersonal im direkt betroffenen Bereich. Durch die Wucht des Aufpralls wurden zwei Glaselemente in das Innere des Geschäfts gedrückt. Das Fahrzeug stand in voller Länge im Verkaufsraum. Informationen der Feuerwehr zufolge dürfte die Lenkerin beim Einparken das Brems- mit dem Gaspedal verwechselt haben.