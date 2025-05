Bergdrama: 43-Jähriger fällt 100 Meter in den Tod

Ein Ausflug in die Berge ist am Donnerstag für einen 43-Jährigen tödlich zu Ende gegangen.

Der Mann stürzte beim Abstieg vom Hochblaser in der Steiermark aus bisher ungeklärter Ursache über 100 Meter in die Tiefe, teilte die Polizei mit. Sein Bergkamerad, mit dem er zuvor einen Klettersteig bewältigt hatte, setzte einen Notruf ab. Die Rettungskräfte konnten den Verunglückten in einer steilen Geröllrinne lokalisieren, jedoch nur noch dessen Tod feststellen.

Der Leichnam des Serben mit Wohnsitz im Bezirk Graz-Umgebung wurde von einem Polizeihubschrauber geborgen. Ermittlungen zur Unfallursache laufen. Ein Verdacht auf Fremdverschulden liege aktuell nicht vor, hieß es.