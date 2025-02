Betrunkener Steirer (17) überfiel samt Morddrohung Trafik

Der betrunkene Jugendliche hatte Angestellte und Kunden mit Messer bedroht.

Ein 17-jähriger Steirer hat am Freitagabend in Graz eine Trafik überfallen und die Angestellte (44) sowie einen Kunden mit einem Messer bedroht. Der Bursch erbeutete Bargeld, wurde aber wenig später von der Polizei festgenommen. Bei den Erhebungen stellte sich heraus, dass der Jugendliche betrunken war und zuvor seinem Vater telefonisch angekündigt hatte, er werde "ihn abstechen". Stattdessen überfiel er aber die Trafik, teilte die Landespolizeidirektion am Wochenende mit.

Der Bursch war am Freitagnachmittag mit dem Bus von Hartberg nach Graz gefahren, wo er seine Mutter besuchte. In deren Wohnung hatte er seinen Vater angerufen und mit diesem Streit gehabt, wobei er drohte, zu ihm zu kommen und "ihn abzustechen". Der 17-Jährige nahm sich ein Küchenmesser, suchte er aber nicht seinen Vater auf, sondern entschloss sich spontan, eine Trafik in der Nähe zu überfallen. Mit übergezogener Kapuze betrat er gegen 17.15 Uhr die Trafik und verlangte mit gezücktem Messer Bargeld von der Trafikantin (44). Sie gab ihm alle in der Kassa befindlichen Banknoten. Vor dem Verlassen des Tatorts drohte er noch, die Frau umzubringen, wenn sie die Polizei verständige.

Bursch hatte bei der Festnahme noch Messer in der Hand

Einen Kunden, der die Trafik betreten wollte, bedrohte er ebenfalls mit seiner Waffe. Der Mann alarmierte per Notruf die Polizei und konnte die Fluchtrichtung des Täters angeben. Im Zuge der Fahndung schnappten Polizisten den 17-Jährigen in der Nähe, der noch das Messer in der Hand hielt. Dieses und die Beute wurden sichergestellt, ein durchgeführter Alkotest verlief positiv. Der Bursch war bei der Vernehmung überwiegend geständig und wurde in die Justizanstalt Graz-Jakomini eingeliefert. Die Trafikantin und der Kunde bleiben körperlich unverletzt.