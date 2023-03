Biker crasht mit Pkw – 59-Jähriger tot

Am Freitag kam es in Graz (Bezirk Andritz) zu einem tödlichen Verkehrsunfall.

Graz. Ein 59-jähriger Motorradfahrer ist am Freitagnachmittag bei einem Verkehrsunfall in Graz tödlich verunglückt. Der Mann aus dem Bezirk Bruck-Mürzzuschlag habe gegen 13.00 Uhr auf der Wiener Straße stadtauswärts ein Überholmanöver gestartet, als er mit dem Pkw eines 55-Jährigen aus Graz-Umgebung, der nach links abbog, kollidierte, teilte die Polizei in der Nacht auf Samstag mit. Aufgrund des Aufpralls stürzte der 59-Jährige schwer.

Trotz sofort eingeleiteter Reanimationsversuche durch Passanten, Zeugen und dem Notarzt, konnte nur mehr der Tod des 59-Jährigen festgestellt werden. Der 55-Jährige blieb laut Polizei unverletzt.