Unbekannter verursacht massiven Wasserschaden am Med Campus Graz

Ein unbekannter Täter hat wahrscheinlich Samstag in einer Toilette des Med Campus Graz im Bezirk Ries einen Wasserboiler von der Wand gerissen.

Dadurch kam es zu massiven Überschwemmungen in den Räumlichkeiten des Gebäudes. Der Schaden wird auf mehrere hunderttausend Euro geschätzt, teilte die Landespolizeidirektion Steiermark am Dienstag mit. Es werden nun Zeugen gesucht.

In der Zeit zwischen 7.00 und 22.00 Uhr hatte in den Räumlichkeiten des Med Campus Graz in der Neuen Stiftingtalstraße eine Veranstaltung mit etwa 100 Besuchern stattgefunden. Dabei dürfte ein Unbekannter zu einem nicht geklärten Zeitpunkt in der Behinderten-Toilette den Wasserboiler aus der Wandverankerung gerissen haben.

© APA/MED UNI GRAZ ×

Dabei wurde auch die Zuleitung beschädigt, es kam zu einem massiven Wasseraustritt, der erst am nächsten Tag bemerkt wurde. Das Untergeschoß sowie das Erdgeschoß wurden durch stark beschädigt.

Besucher der Veranstaltung, die Hinweise zur Tat geben könnten, werden ersucht, sich mit der Polizeiinspektion Graz-Riesplatz unter der Telefonummer 059133 6592 in Verbindung zu setzen.