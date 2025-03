DJ Ötzi gibt gratis Konzert am Hauser Kaibling

Sogar in Großbritannien und Australien schaffte es der Après-Ski-Hit "Hey Baby" auf Platz 1 der Charts.

Es ist wieder soweit: Am Sonntag, den 9. März, macht die legendäre DJ Ötzi Gipfeltour erneut Halt am Hauser Kaibling und verspricht ein musikalisches Erlebnis der Extraklasse. Skifahren, Party und beste Stimmung – das Erfolgsrezept dieser einzigartigen Eventreihe begeistert Jahr für Jahr tausende Fans.

Ein Hitfeuerwerk in den Bergen

Der Entertainer Gerry Friedle alias DJ Ötzi sorgt mit seinen größten Hits wie „Ein Stern“, „Hey Baby“ und „Sweet Caroline“ für mitreißende Gänsehautmomente. Die Fans können sich auf eine energiegeladene Show direkt am Fuße des Hauser Kaibling bei freiem Eintritt freuen. Ob auf der Panorama-Dachterrasse der AlmArenA oder direkt vor der Bühne – Besucher erleben die perfekte Kombination aus Wintersport und Live-Musik. Am Vormittag kann man noch sehr gute Pistenbedingungen auf 123 Pistenkilometern der 4-Berge-Skischaukel Schladming genießen und nach einem sportlichen Vormittag geht es dann nahtlos in den musikalischen Höhepunkt über. Nach dem eineinhalbstündigen Konzert begeistert DJ-Ötzi sein Publikum mit einem feinen DJ-Set. Es wird von 14 bis 17 Uhr gefeiert.