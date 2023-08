× Ein Toter und 5 Verletzte nach Überholmanöver von Biker

Bei einer Kollision zweier Motorräder und einem Pkw ist Mittwochnachmittag ein 33-jähriger gebürtiger Kroate im steirischen Groß St. Florian (Bezirk Deutschlandsberg) ums Leben gekommen.

Der Biker hatte ein Auto überholt und streifte dann den entgegenkommenden 51-jährigen Motorradlenker, ehe er mit dem Pkw des 56-jährigen Steirers kollidierte. Während für den 33-Jährigen jede Hilfe zu spät kam, wurden andere Unfallbeteiligte in Spitäler gebracht, so die Polizei am Donnerstag.

Der 51-jährige Biker aus dem Bezirk Südoststeiermark hatte gegen 16.00 Uhr auf der Schröttenstraße (L601)seine 19-jährige Tochter am Sozius und fuhr in Richtung Gussendorf. Hinter ihm fuhr der 56-jährige Pkw-Lenker aus dem Bezirk Deutschlandsberg, der eine 51-jährige Frau und ein 13-jähriges Kind mit im Wagen hatte. Plötzlich sah er, wie vor ihm auf der anderen Fahrspur der 33-jährige in der Steiermark lebende Kroate mit seinem Motorrad ausscherte.

Beide Motorradfahrer streiften einander, ehe der Kroate gegen den nachkommenden Pkw stieß. Der 33-Jährige wurde von seinem Bike geschleudert und überlebte die Kollision nicht. Der 51-Jährige konnte trotz Verletzungen sein Motorrad sicher anhalten. Auch die anderen Beteiligten wurden verletzt und in die Krankenhäuser nach Wagna und Graz gebracht.