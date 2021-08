Ex-Nationalratsabgeordneter Kräuter bei Wanderung verstorben

Günther Kräuter dürfte einen medizinischen Notfall erlitten haben.

Steiermark. Am Sonntagvormittag erlitt ein 64-Jähriger aus Gratkorn bei einer Wanderung einen medizinischen Notfall und verstarb, wie die Polizei in einer Aussendung schreibt. Wie "Kleine Zeitung" berichtet, handelt es sich bei dem Verstorbenen um den ehemaligen Nationalratsabgeordneten, Ex-SPÖ-Bundesgeschäftsführer und Volksanwalt Günther Kräuter.

Kräuter war gemeinsam mit einer Gruppe am Wanderweg Nr. 784 vom Reisachsee über die Preintalerhütte in Richtung des unteren Sonntagskarsees unterwegs. Dabei befand sich der 64-Jährige in Begleitung ein Stück weit hinter der restlichen Gruppe, wie die Polizei in der Aussendung schreibt.

Gegen 10:30 Uhr dürfte der Mann einen medizinischen Notfall erlitten haben, weswegen er in weiterer Folge zu Sturz kam und eine Böschung hinabstürzte. Der anwesende Bekannte leistete umgehend Erste Hilfe und verständigte einen Hüttenwirt, welcher im Anschluss die Rettungskräfte alarmierte. Der Notarzt stellte vor Ort den Tod des Mannes fest.

Trauer um Politiker

Politiker-Kollegen sind geschockt vom plötzlichen Tod Kräuters. "Ich habe soeben vom plötzlichen Tod von Günther Kräuter erfahren. Das macht unglaublich betroffen. Mein aufrichtiges Beileid den Hinterbliebenen und viel Kraft in diesen schweren Stunden. Ein letztes Freundschaft", schreibt etwa Niederösterreichs Gesundheitslandesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig (SPÖ).

"Mit großer Bestürzung erfuhren wir vom Tod unseres ehem. NR-Abg., Bundesgeschäftsführers und Volksanwalts Günther Kräuter. Unsere Gedanken sind in diesen schweren Stunden bei der Familie. Die SPÖ trauert um einen Mitkämpfer für soziale Gerechtigkeit und um einen guten Freund", würdigt Christian Deutsch den Verstorbenen via Twitter.