Fenster-Sturz aus 7 Metern – 84-Jährige tot

Laut Polizei stürzte eine 84-jährige Frau aus einem Fenster des Obergeschosses ihres Wohnhauses. Sie erlitt tödliche Verletzungen.

Steiermark. In Buch-St. Magdalena (Bezirk Hartberg-Fürstenfeld) kam es Montagfrüh zu einem tragischen Unfall: Eine 84-jährige Frau stürzte aus dem Obergeschoss ihres Wohnhauses und erlitt dabei tödliche Verletzungen. Gegen 7:20 Uhr fanden Polizisten die Regungslose vor dem Haus. Sofort wurden die Rettungskräfte verständigt. Trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen konnte der Notarzt nur noch ihren Tod feststellen.

Nach ersten Ermittlungen litt die Frau unter Gleichgewichtsstörungen und Schwindel. Oberhalb der Fundstelle befand sich ein geöffnetes Fenster in rund sieben Metern Höhe. Die Polizei geht davon aus, dass die 84-Jährige beim Öffnen der Fensterläden das Gleichgewicht verlor und in die Tiefe stürzte. Hinweise auf Fremdverschulden liegen nicht vor.