Feuer in bekanntem steirischen Buschenschank

Technischer Defekt löste Brand mit mehreren hunderttausend Euro Schaden als Folge aus.

Ehrenhausen. Eine kaputte Fritteuse hat am Dienstag zu Mittag den Brand in einem bekannten südsteirischen Buschenschank an der Weinstraße ausgelöst, wie die Ursachenermittlung des Landeskriminalamtes ergab. Es gab keine Verletzten, aber der Schaden beläuft sich auf mehrere hunderttausend Euro, wie die Landespolizeidirektion am Donnerstag mitteilte.

Die Brandursachenermittlung war von LKA-Beamten und einem Sachverständigen der Landesstelle für Brandverhütung übernommen worden. Durch einen Defekt bei der Schalteinrichtung kam es zu einer Überhitzung des in der Fritteuse befindlichen Speiseöls, worauf sich dieses entzündete. Über 100 Feuerwehrleute von acht Wehren standen im Löscheinsatz bei dem in Teilen fast 300 Jahre alten Haus an der südsteirischen Weinstraße.