Frau (39) stirbt bei Lkw-Crash in der Steiermark

Frau aus Bezirk Deutschlandsberg war aus ungeklärter Ursache auf Gegenfahrbahn geraten.

Ein 39-Jährige ist am Donnerstag mit ihrem Pkw in Preding im weststeirischen Bezirk Deutschlandsberg gegen einen Lkw geprallt und ums Leben gekommen. Die Frau aus dem Bezirk war gegen 7.30 Uhr von Preding nach Hengsberg unterwegs gewesen und aus ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn geraten. Dabei stieß sie frontal gegen einen Lkw, gelenkt von einem Voitsberger (42). Sie starb laut Polizei noch am Unfallort. Ein Kriseninterventionsteam betreute die Angehörigen.