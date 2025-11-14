Fußgängerin stirbt bei Verkehrsunfall

Die 83-Jährige wurde von einem Pkw erfasst, durch die Kollision zu Boden geschleudert und erlitt schwerste Verletzungen. Sie verstarb noch an der Unfallstelle.

Wien/St. Marein im Mürztal. Bei einem Verkehrsunfall ist Freitagabend eine 83-Jährige in Sankt Marein im Mürztal tödlich verunglückt. Die Frau überquerte gegen 17.00 Uhr mit ihrem Rollator die L118 und wurde dabei von einem Pkw erfasst. Sie wurde durch die Kollision zu Boden geschleudert und erlitt schwerste Verletzungen. Trotz sofort eingeleiteter und rund 36 Minuten andauernder Reanimationsmaßnahmen verstarb die Frau noch an der Unfallstelle, teilte die Polizei am späten Freitagabend mit.

Die Pkw-Lenkerin, eine 32-Jährige Frau, sowie ihre drei mitfahrenden Kinder im Alter von drei bis acht Jahren blieben unverletzt. Die Frau stand nach dem Unfall unter Schock und wurde von Spezialkräften vor Ort betreut. Die Polizei führt die weiteren Ermittlungen zum genauen Unfallhergang.