Gasexplosion in Wohnung: 63-Jähriger verletzt

Die durch die Explosion entstandene Druckwelle war enorm: Die Wohnung wurde komplett zerstört.

Graz. Am Dienstag kam es kurz vor Mitternacht in einer Wohnung eines Mehrparteienhauses in der St. Peter-Hauptstraße in Graz (Bezirk St. Peter) zu einer Explosion, bei der eine Person unbestimmten Grades verletzt wurde.

Ein 63-Jähriger benützte laut eigenen Angaben in seiner Wohnung eine Gasflasche um zu kochen und vergaß, das Ventil abzudrehen. Kurze Zeit danach beabsichtigte er, eine Kerze anzuzünden. Dabei kam es vermutlich aufgrund des Gas-Luft-Gemisches zu einer Explosion. Die dadurch entstandene Druckwelle war enorm. Es zerbrachen sämtliche Fenster in der Wohnung. Auch Gegenstände in der Wohnung wurden zerstört bzw. beschädigt, berichtet die Polizei.

Zahlreiche Einsatzkräfte vor Ort

Neben der Berufsfeuerwehr Graz standen die Rettung sowie zahlreiche Polizisten im Einsatz. Die Rettung transportierte den 63-Jährigen in das Landeskrankenhaus Graz. Weitere Personen kamen nicht zu Schaden.

Weitere Ermittlungen

Die weiteren Ermittlungen zum Sachverhalt werden nun vom Landeskriminalamt Steiermark, Ermittlungsbereich Brand gemeinsam mit Kriminalisten des Stadtpolizeikommandos Graz geführt.