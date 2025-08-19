Gleisarbeiter auf Südbahnstrecke in Steiermark von Zug erfasst

25-Jähriger aus Kärnten wurde zur Seite geschleudert und verletzt.

Stmk. Ein Schienenbauarbeiter ist am Dienstag in Mariahof im obersteirischen Bezirk Murau an der Südbahnstrecke von einem Zug erfasst, zur Seite geschleudert und verletzt worden. Zwischen Mariahof und Neumarkt in Steiermark werden derzeit an einem Gleis der zweigleisigen Strecke Schienenarbeiten durchgeführt. Der 25-Jährige aus dem Kärntner Bezirk Spittal an der Drau wurde von einem Notarzthubschrauber ins UKH Klagenfurt geflogen, teilte die Landespolizeidirektion Steiermark mit.

Wegen der Bauarbeiten ist für das zweite Gleis eine Geschwindigkeitsbeschränkung von 80 km/h für den Zugverkehr verordnet. Der Arbeiter war gegen 9.30 Uhr offenbar mit dem Rücken zum herannahenden Zug zwischen den Gleisen gestanden und wurde dabei von einem in Richtung Villach fahrenden Personenzug touchiert. Der Zug war mit der erlaubten Geschwindigkeit gefahren. Vom 47-jährigen Triebwagenführer war ein Warnsignal abgegeben und eine Notbremsung eingeleitet worden. Der Streckenabschnitt war für rund eineinhalb Stunden für den gesamten Zugverkehr gesperrt.